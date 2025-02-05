Трамп: чиновники USAID могли получать откаты

Американский президент Дональд Трамп заявил, что чиновники Агентства по международному развитию (USAID) могли получать откаты за решения о финансировании, так как средства уходили туда, куда следует, сообщает РИА Новости .

«Сотни миллионов долларов тратились на всякого рода группы, которые не заслужили каких-либо денег. Я бы сказал, люди, которые получили эти деньги, они откатывали людям из правительства, которые их выписывали», — сказал он.

USAID — организация по взаимодействию с иностранными государствами, финансировало многие проекты, в частности, помощь Украине, которые были заморожены с приходом к власти Трампа.

Ранее США фактически приостановили деятельность USAID, заморозив проекты по оказанию иностранной помощи, в том числе это коснулось Украины. Между тем Илон Маск обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия и призвал ликвидировать организацию.