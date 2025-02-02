Маск обвинил USAID в финансировании разработок биологического оружия

сегодня в 22:58

Агентство США по международному развитию USAID причастно к созданию биологического оружия, в частности, искусственного вируса COVID-19, заявил американский предприниматель Илон МАСЕ, его цитирует РИА Новости.

«Знаете ли вы, что USAID, используя ваши налоговые отчисления, финансировало исследования в области биологического оружия, включая COVID-19?», — указал в соцсети бизнесмен и соратник президента США Дональда Трампа.

Ране Маск назвал USAID преступной организацией, которую нужно ликвидировать, и удалил аккаунт агентства из соцсети Х.

USAID — организация по взаимодействию с иностранными государствами, финансировало многие проекты, в частности, помощь Украине, которые были заморожены с приходом к власти Трампа.