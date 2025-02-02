Маск: USAID пора умереть

сегодня в 22:44

Американский предприниматель и государственный функционер Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которую нужно ликвидировать, пишет РИА Новости .

«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что агентство было «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».

Ранее сайт организации перестал быть доступным для пользователей. Агентство прекратило поддержку ряду стран по распоряжению Белого дома.