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Ефимов: в столичном районе Коммунарка построили детский сад на 250 мест

В столичном районе Коммунарка девелопер завершил возведение детского сада «Лапландия». Площадь объекта превышает 4,7 тыс. кв. м. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото - © Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Детский сад построили на проспекте Куприна. Рядом находятся станция метро «Потапово» Сокольнической линии и съезд на участок трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, что делает объект удобным с точки зрения транспортной доступности.

По словам Ефимова, детский сад стал частью социальной инфраструктуры района и уже принял первых воспитанников.

«Трехэтажное здание площадью 4,7 тыс. кв. м рассчитано на 250 воспитанников, внутри оборудовали 10 групп. На первом этаже разместили пищеблок полного технологического цикла и медицинский пункт. На втором этаже — музыкальный и физкультурный залы. Третий этаж заняли кабинеты для развивающих занятий. Здание приспособили для посещения маломобильных граждан», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Внешне здание напоминает череду плотно прилегающих друг к другу горных шале. При создании крыши был использован эффект двускатной фальцевой кровли. Для отделки фасадов применили материалы, имитирующие кирпичную фактуру. Облицовка выполнена в теплых тонах — бежевом, коричневом, сером и белом — с добавлением оранжевых акцентов. Украшением стали изображения зимнего леса, полярной совы и белого медведя.

Застройщиком проекта выступила компания А101.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в районе Солнцево планируется построить школу и детский сад.

Создание социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».