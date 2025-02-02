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Сайт Агентства США по международному развитию стал недоступен

Внезапно перестал работать сайт Агентства США по международному развитию (USAID), его отключили 1 февраля, сообщает «360» .

Причины этого решения не объяснили. Возможно, оно было принято из-за моратория администрации президента США на выдачу федеральных грантов.

Как пишет CNN, глава государства Дональд Трамп вообще может прекратить работу USAID как независимого агентства и передать ведомство Госдепартаменту.

Ранее USAID заморозило проекты, которые связаны с оказанием помощи Украине. В частности, речь идет о содействии в сфере здравоохранения, оказании поддержки образовательным учреждениям.