В США заморозили проекты по поддержке Украины

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) заморозило проекты, которые связаны с оказанием помощи Украине, сообщает агентство Reuters .

Согласно данным источников издания, в числе приостановленных проектов — содействие в сфере здравоохранения, в частности, проведение вакцинации детей, а также оказание поддержки образовательным учреждениям.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.

Отмечается, что распоряжение администрации Трампа затрагивает практически все существующие программы, за исключением поддержи Израиля и Египта.