США на 90 дней приостановят финансирование почти всех программ зарубежной помощи

Госсекретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Отмечается, что приказ касается почти всех существующих программ, кроме Израиля и Египта.

По словам источника, директива затрагивает поддержку ключевых союзников Соединенных Штатов, включая Украину, Иорданию и Тайвань.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны США. При этом он обвинил альянс в том, что тот не защищает Вашингтон.