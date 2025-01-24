Трамп допустил прекращение финансирования НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил остановку финансирования НАТО со стороны США. При этом он обвинил альянс в том, что тот не защищает Вашингтон, сообщает РИА Новости .

«Мы их защищаем, а они нас — нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать», — отметил он.

С высокой вероятностью к середине года появятся признаки, если не развала, то значительного ослабления Североатлантического альянса, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Он указал на то, что затраты на содержание Украины, обеспечение ВСУ деньгами, техникой, снаряжением и боеприпасами уже легли непосильным грузом на европейскую экономику.