Политолог Сипров: к середине года НАТО значительно ослабнет из-за решений Трампа

С высокой вероятностью к середине года появятся признаки, если не развала, то значительного ослабления Североатлантического альянса, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Статус глобального гегемона обходился Соединенным Штатам крайне дорого. Трамп теперь намерен переложить расходы на безопасность в Европе на плечи самих европейцев. Этот фактор может стать определяющим для судьбы НАТО. С высокой вероятностью к середине года мы увидим признаки, если не развала, то значительного ослабления Североатлантического альянса. Особенно, если Трамп продолжит столь же последовательную политику оптимизации государственного бюджета», — сказал Сипров.

Он указал на то, что затраты на содержание Украины, обеспечение ВСУ деньгами, техникой, снаряжением и боеприпасами уже легли непосильным грузом на европейскую экономику. По итогам прошлого года экономика Евросоюза продемонстрировала нулевой рост.

«В целом, по странам ЕС фиксируется экономический застой. Ключевые экономики, в первую очередь Германия, показывают спад, причем в реальном секторе. В таких условиях остается неясным, за счет каких средств европейцы смогут продолжать помогать Украине, особенно если Соединенные Штаты отстраняются от этой темы», — отметил политолог.

Сипров констатировал, что сложившаяся ситуация вряд ли устроит европейцев, если, конечно, британцы не вмешаются и не смогут переубедить, в первую очередь, Шольца и Макрона взять на себя хотя бы часть расходов, которые ранее несли Соединенные Штаты.

«Это особенно важно в период действия объявленной Дональдом Трампом заморозки предоставления американской помощи иностранным государствам. Кроме того, страны НАТО в Европе столкнутся с еще одной проблемой: Трамп, начиная с первого дня своего нового президентства, активно реализует заявления о сокращении избыточных расходов США», — заключил эксперт.