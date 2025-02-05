Массовое бегство: Израиль вслед за Штатами покинул Совет ООН по правам человека

Израиль следом за США объявил о выходе из Совета ООН по правам человека

О прекращении участия Израиля в работе Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) 5 февраля сообщил руководитель израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар, пишет «Интерфакс» .

Такое решение последовало за аналогичным шагом Соединенных Штатов, сделанным днем ранее.

В своем заявлении министр подверг критике деятельность СПЧ ООН, указав на непропорционально большое количество осуждающих резолюций в отношении его страны. По утверждению Саара, более пятой части всех принятых Советом резолюций направлены против Израиля, что превышает общее число резолюций против таких государств, как Иран, КНДР, Куба и Венесуэла.

Глава МИД Израиля особо подчеркнул, что организация систематически предоставляет укрытие нарушителям прав человека, одновременно очерняя Израиль — единственное демократическое государство в ближневосточном регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп издал распоряжение о прекращении участия Соединенных Штатов в двух организациях: Совете ООН по правам человека и БАПОР — агентстве, оказывающем поддержку беженцам из Палестины. Решение было принято 4 февраля.