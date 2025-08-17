Рубио заявил, что США не поддерживают передачу всего Донбасса России

На фоне распространившихся в Сети сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп поддержал идею о полной передаче Донбасса под контроль России, госсекретарь США Марко Рубио выступил с опровержением. По его словам, Штаты не поддерживали эту идею, пишет РИА Новости .

«США не поддерживают идею передачи всей территории Донбасса под контроль России», — заявил Рубио.

Также Трамп в соцсети опубликовал загадочное сообщение и попросил общественность «не переключаться». По его словам, по России достигнут большой прогресс. Однако, о чем именно идет речь, лидер США не уточнил.

Ранее в Сети появились сообщения, что Трамп поддержал идею о передаче всего Донбасса взамен на мир. Затем СМИ стали писать о реакции украинского президента Владимира Зеленского, который отказался от такого сценария для своей страны.