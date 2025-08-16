Reuters: Зеленский отказался передавать России Донбасс ради мира на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отказался уступить России территорию всего Донбасса взамен на мирное соглашение. Об этом сообщил осведомленный источник после телефонного разговора Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся на фоне саммита на Аляске, пишет Baza со ссылкой на Reuters.

Агентство сообщает, что российский президент Владимир Путин во время переговоров с Трампом выдвинул предложение о замораживании большей части линий фронта при условии, что украинские войска покинут всю Донецкую область. Зеленский, узнав об этом условии, тут же от него отказался.

The New York Times ранее писал, что Трамп в разговоре с европейскими лидерами высказал мнение о возможности достижения мира, если Украина согласится отдать России весь Донбасс, включая территории, которые в настоящее время не находятся под российским контролем.

Саммит России и США состоялся на Аляске 15 августа. И Путин, и Трамп высоко оценили переговоры между странами, назвав их конструктивными и своевременными. Встреча Москвы и Вашингтона проходила в закрытом режиме в формате «три на три».