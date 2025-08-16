NYT: Трамп поддержал идею передачи РФ всего Донбасса ради заключения мира

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее передачи России тех частей Донбасса, которые на данный момент контролирует Украина. По мнению американского лидера, это поможет как можно скорее подписать сделку о мире, пишет РИА Новости со ссылкой на New York Times.

После встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске американский лидер сообщил европейским коллегам, что считает шаг о передаче всего Донбасса России способом завершить конфликт на Украине в короткие сроки.

Как утверждают источники газеты, Трамп предпочитает этот вариант урегулирования вместо достижения прекращения огня.

По итогам переговоров с российским лидером экс-президент США изменил свою позицию относительно конфликта в Украине. Согласно имеющейся информации, Трамп больше не настаивает на немедленном прекращении боевых действий. Вместо этого он полагает, что мирное соглашение может быть оперативно достигнуто, если украинская сторона во главе с президентом Владимиром Зеленским согласится уступить России всю территорию Донбасса, включая районы, которые в настоящее время не находятся под контролем российских вооруженных сил.

Российско-американские переговоры состоялись 15 августа в Анкоридже на Аляске. Путин и Трамп почти синхронно вышли из самолетов, затем встретились на красной дорожке, где пожали друг другу руки, сделали общее фото и на одной машине уехали к месту проведения переговоров.

Переговоры Путина и Трампа проходили в закрытом формате «три на три». Стороны общались 2 часа 45 минут. По итогу состоявшейся беседы оба лидера остались довольными и положительно высказались о своевременных переговорах.

Трамп по итогам саммита по телефону пообщался с Зеленским и лидерами ЕС. Теперь США ожидает визит украинского президента в Вашингтон, который запланировали на 18 августа. К встрече также могут присоединиться европейские лидеры.