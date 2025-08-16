NYT: Трамп пригласил глав стран ЕС встретиться с ним и Зеленским в Вашингтоне

Американский президент Дональд Трамп пригласил глав стран ЕС присоединиться к его встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в Вашингтоне 18 августа. Там политики поговорят про план завершения конфликта с Россией, рассказали The New York Times (NYT) два высокопоставленных европейских чиновника, сообщает ТАСС .

Трамп пригласил коллег из ЕС после того, как рассказал европейским лидерам про итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава США поддержал план окончания конфликта путем территориальных уступок со стороны Украины.

Путин встретился с Трампом 15 августа в американском Анкоридже на Аляске. Президенты на протяжении почти трех часов обсуждали вопросы двухсторонних отношений и, в том числе Украину.