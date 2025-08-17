«Не переключайтесь»: Трамп в соцсетях заявил о большом прогрессе по России

сегодня в 17:25

Трамп в соцсетях заявил о «большом прогрессе по России»

Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал интригующее сообщение, в котором заявил о большом прогрессе по России, пишет ТАСС .

Президент США попросил подписчиков своего блога следить за дальнейшим развитием событий.

«Большой прогресс по России. Не отключайтесь», — написал Трамп в Truth Social.

Какой именно темы касается «большой прогресс», Трамп не уточнил.

В настоящее время глава США готовится встретить в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, который приедет в Вашингтон 18 августа. Переговоры с Зеленским назначили после телефонного разговора с ним по итогам российско-американского саммита, который состоялся на Аляске 15 августа.

Во встрече Зеленского и Трампа будут принимать участие европейские лидеры, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.