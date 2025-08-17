Стало известно, кто из европейских политиков приедет на встречу Трампа и Зеленского

В Вашингтоне 18 августа запланирована встреча американского президента Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, на которую также приедут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости .

Фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети Х заявила, что поедет с рабочим визитом в Вашингтон по личной просьбе Зеленского. Она будет участвовать во встрече украинского президента с Трампом наряду с другими европейскими лидерами.

Елисейский дворец 17 августа сообщил, что Макрон также станет участником встречи Трампа и Зеленского. Об участии Мерца в переговорах в Белом доме рассказал официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. Также во встрече будут участвовать генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Финляндии Александр Стубб.

Встреча Зеленского и Трампа пройдет на фоне состоявшегося 15 августа российско-американского саммита на Аляске. После переговоров с президентом России Владимиром Путиным Трамп позвонил Зеленскому и главам европейских стран, чтобы поделиться результатами саммита. Затем он назначил встречу с главой Украины.

По данным СМИ, Трамп изменил свою позицию и теперь настаивает на том, что для установления мира на Украине нужно заключить мирное соглашение, а не просто остановить огонь. Он также поддержал предложение Путина о том, что Украина должна полностью уступить России Донбасс в обмен на заморозку текущей линии фронта и вывода войск из Сумской и Харьковской областей. Зеленский уже успел отказаться от передачи России Донбасса.