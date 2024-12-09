Россия и Украина не договариваются по продлению транзита газа в Европу

сегодня в 06:01

Новак: транзит газа в Европу с 1 января может быть прекращен

Россия и Украина сейчас не ведут переговоры по продлению договора о транзите газа в Европу с нового года, сообщил газете «Известия» вице-премьер РФ Александр Новак.

«У России с Украиной нет таких (о продлении газового контракта — ред) переговоров», — сказал Новак.

Также нет понимания о продолжении поставок газа в Словакию и Австрию в 2025 году, добавил виц-премьер.

Соглашение о транзите газа между Москвой и Киевом было заключено в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Россия стала главным поставщиком газа в ЕС.