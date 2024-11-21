Россия стала главным поставщиком газа в Евросоюз впервые с весны 2022 года

Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в ЕС, ее доля достигла 23,7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре европейские компании приобрели у РФ газа на сумму в 1,4 мдрд евро, что на треть превышает показатели за август и годом ранее. При этом примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% — на трубопроводный.

Такой скачок в экспорте позволил РФ стать главным поставщиком «голубого топлива» в Евросоюз по итогам сентября с долей в 23,74% против показателей в 16,54% в августе. Это произошло впервые с мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что хотя «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию, в целом транзит «голубого топлива» из России в Европу сохраняется на прежнем уровне. Другие страны все еще заинтересованы в российском ресурсе. Поставки через ГИС «Суджа» сохранились на прежнем уровне.