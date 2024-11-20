Reuters: транзит газа из России в Европу сохраняется на прежнем уровне

Хотя «Газпром» прекратил поставки газа в Австрию, в целом транзит «голубого топлива» из России в Европу сохраняется на прежнем уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Другие страны все еще заинтересованы в российском ресурсе. Поставки через ГИС «Суджа» сохранились на прежнем уровне.

По состоянию на 19 ноября «Газпром» подал газ для транзита через Украину в объеме 42,4 млн кубометров. Об этом заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Издание Reuters пишет, что российское топливо поступает в Словакию, Венгрию, Чехию, Сербию, Италию и т. д.

Австрия же, по словам экспертов, в будущем может продолжать закупки российского газа, но через посредников. Такой вариант выйдет дороже, и Вене придется переплачивать за топливо.

Ранее поставки газа в Австрию «Газпром экспортом» прекратились на неопределенный срок. Это связано с ухудшением отношений с российской стороной на фоне того, что австрийская OMV хочет взыскать с «Газпром экспорта» присужденные ей 230 млн евро и проценты.