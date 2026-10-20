Двое полицейских украли кроссовки из разграбленного магазина Lacoste во Франции
Во время массовых протестов во французском Лиможе двое полицейских украли кроссовки из разграбленного магазина Lacoste, сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции забирают обувь из магазина и складывают ее в служебные сумки на мотоциклах.
Видео быстро завирусилось в соцсетях. Полиция подтвердила его подлинность, но отметила, что сотрудники действовали по распоряжению судебной полиции. По официальной информации, обувь была изъята для расследования и позже должна быть возвращена в магазин.
Протесты вспыхнули 21 сентября, когда старшеклассники в пригороде Парижа вышли на улицы из-за нехватки учителей и плохого состояния школ. Вскоре к ним присоединились студенты, профсоюзы и фермеры, недовольные ростом цен и сокращением рабочих мест. В минувшие выходные акции протеста охватили города по всей стране. Полицейские задержали около 2,4 тыс. человек. Мародеры разгромили не менее 3 тыс. торговых объектов.
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