Двое полицейских украли кроссовки из разграбленного магазина Lacoste во Франции

Во время массовых протестов во французском Лиможе двое полицейских украли кроссовки из разграбленного магазина Lacoste, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники полиции забирают обувь из магазина и складывают ее в служебные сумки на мотоциклах.

Видео быстро завирусилось в соцсетях. Полиция подтвердила его подлинность, но отметила, что сотрудники действовали по распоряжению судебной полиции. По официальной информации, обувь была изъята для расследования и позже должна быть возвращена в магазин.

Протесты вспыхнули 21 сентября, когда старшеклассники в пригороде Парижа вышли на улицы из-за нехватки учителей и плохого состояния школ. Вскоре к ним присоединились студенты, профсоюзы и фермеры, недовольные ростом цен и сокращением рабочих мест. В минувшие выходные акции протеста охватили города по всей стране. Полицейские задержали около 2,4 тыс. человек. Мародеры разгромили не менее 3 тыс. торговых объектов.

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