Австрия ожидает приостановку поставок газа «Газпром экспортом» с 16 ноября

Австрийская OMV Gas Marketing & Trading заявила, что поставки газа в страну «Газпром экспортом» прекратятся на неопределенный срок с 16 ноября, сообщает РИА Новости .

По данным австрийцев, они получили соответствующее уведомление от российской компании. Таким образом, поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию с OGMT сократятся до 0%.

13 ноября OMV сообщила о победе в споре в зарубежном арбитражном суде с российской компанией по факту недопоставки газа по контракту в Германию. Австрийцы после этого захотели взыскать с «Газпром экспорта» присужденные им 230 млн евро и проценты.

Из-за этого было спрогнозировано ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа, включая прекращение поставок.

Ранее стало известно, что Германия получила 0,5 млрд евро компенсационных выплат от «Газпрома». Это связано с сокращением газовых поставок.