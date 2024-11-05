Германия получила €0,5 млрд компенсационных выплат от «Газпрома»

Компания Uniper перевела властям Германии полмиллиарда евро выплат по претензиям к российскому «Газпрому». В июне немецкий газовый импортер зарезервировал 540 млн евро для перевода компенсации ФРГ от исков о возмещении ущерба против «Газпром экспорта», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

«В конце сентября Uniper использовала часть этого резерва и выплатила €530 млн Германии», — заявили в Uniper.

Ранее компания пообещала правительству ФРГ любые компенсационные выплаты, полученные за сокращение газовых поставок, за исключением налогов и издержек. Это было сделано в рамках мер по стабилизации со стороны властей Германии.

В июне 2024 года Uniper заявила о расторжении газового контракта с «Газпром экспортом». В компании заявляли, что арбитраж в Стокгольме наделил Uniper правом расторгнуть контракты. Арбитражный суд также присудил компании компенсацию в размере 13 млрд евро за объемы газа, которые российский экспортер не поставлял с середины 2022 года.