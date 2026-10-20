«Трепанул и ушел в лес»: медведь выбил ружье из рук охотника под Архангельском

Перепуганный медведь напал на охотника и выбил ружье из его рук в Архангельской области. Мужчина погиб, сообщает 29.RU .

Согласно данным следствия, 18 октября 49-летний житель населенного пункта Пинега ушел в лес за ягодами, взяв с собой ружье. Тело северянина обнаружили 20 октября с признаками нападения медведя. Проводится проверка.

Местный житель рассказал, что мужчина столкнулся с медведем на одной из дорог, которая вела к Пинежскому кладбищу. Это произошло примерно в 300 метрах от поселка. Оба испугались. Охотник дважды выстрелил, после чего косолапый напал на него.

По его словам, раненый мужчина пытался дойти до поселка, но потерял сознание. Предположительно, медведь напал из-за испуга, защищаясь, а не охотясь на человека. Если бы хищник охотился, то утащил бы тело в лес, а в итоге он просто убежал.

Ранее стало известно, что медведи продолжают терроризировать жителей населенных пунктов в Приморском муниципальном округе Архангельской области.

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