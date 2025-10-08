сегодня в 12:48

Рябков: импульс украинскому урегулированию после саммита на Аляске исчерпан

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что появившийся после российско-американского саммита на Аляске импульс украинскому урегулированию исчерпан из-за европейских лидеров, сообщает РИА Новости .

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца, среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал замминистра.

Дипломат добавил, что это результат деструктивной деятельности Евросоюза, о чем Россия заявляет «открыто и прямо».

15 августа президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Президент США на красной дорожке встречал российского коллегу аплодисментами, чем шокировал Европу. Переговоры длились порядка 3 часов. В том числе на саммите обсуждалось урегулирование украинского конфликта.

После переговоров Путин заявил, что с приходом Трампа к власти в отношениях Москвы и Вашингтона замаячил «свет в конце тоннеля».

