В Австралии заявили о рисках для экономики на фоне ситуации с Ормузским проливом
Ближневосточный конфликт и вызванные им волнения на мировом энергетическом рынке создают риски для экономики Австралии. Об этом заявил главный государственный казначей страны Джим Чалмерс, сообщает ТАСС.
По его словам, ключевые угрозы для австралийской экономики «связаны с инфляцией и замедлением темпов экономического роста», спровоцированными ближневосточным конфликтом.
Он пояснил, что определяющими факторами выступят продолжительность конфликта, сроки устойчивого открытия Ормузского пролива и скорость нормализации мировой экономики. Именно от этого будут зависеть как динамика инфляции в Австралии, так и темпы экономического роста.
Чалмерс добавил, что австралийская экономика оказалась зависима от решений, принимаемых в Вашингтоне и Тегеране.
