В Австралии заявили о рисках для экономики на фоне ситуации с Ормузским проливом

Ближневосточный конфликт и вызванные им волнения на мировом энергетическом рынке создают риски для экономики Австралии. Об этом заявил главный государственный казначей страны Джим Чалмерс, сообщает ТАСС .

По его словам, ключевые угрозы для австралийской экономики «связаны с инфляцией и замедлением темпов экономического роста», спровоцированными ближневосточным конфликтом.

Он пояснил, что определяющими факторами выступят продолжительность конфликта, сроки устойчивого открытия Ормузского пролива и скорость нормализации мировой экономики. Именно от этого будут зависеть как динамика инфляции в Австралии, так и темпы экономического роста.

Чалмерс добавил, что австралийская экономика оказалась зависима от решений, принимаемых в Вашингтоне и Тегеране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.