Европейская пресса в шоке: Трамп аплодирует Путину

Европейские СМИ буквально разрываются между возмущением и недоумением, наблюдая, как Дональд Трамп встречает Владимира Путина аплодисментами на аэродроме Анкориджа, сообщает kp.ru .

«Удивительным образом Россия вновь становится решающим фактором в политической судьбе Трампа», — констатирует парижская Figaro.

Издание напоминает, что именно обвинения в связях с Москвой едва не привели к импичменту американского президента, а двухлетнее расследование Мюллера в итоге завершилось его оправданием.

«И вот теперь Трамп демонстрирует явную симпатию к Путину, словно зачарованный этим политиком», — пишет французская газета.

Наблюдатели отмечают любопытную закономерность: противники Трампа в США и критики Путина в Европе зачастую представляют одни и те же политические круги.

Ранее американский телеканал NBC обратил внимание на отличие в том, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина на Аляске и как зимой принимал Владимира Зеленского в Белом доме.