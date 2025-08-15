СМИ отметили контраст в приветствиях Трампа к Путину и Зеленскому

Американский телеканал NBC обратил внимание на разительное отличие в том, как президент США Дональд Трамп встречал российского лидера Владимира Путина на Аляске и как зимой принимал Владимира Зеленского в Белом доме, пишет РИА Новости.

Если с российским лидером президент США обменялся крепким рукопожатием и дружелюбной беседой прямо на летном поле аэродрома, то встреча с украинским коллегой в феврале 2025 года в Белом доме закончилась публичным конфликтом.

Тогда Трамп резко раскритиковал Зеленского за «недостаточное уважение» — поводом стало обсуждение военной помощи Украине.

В Анкоридже проходит встреча российской и американской делегаций, на которую Трамп и Путин приехали вместе на одном автомобиле.