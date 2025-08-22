Путин: с приходом Трампа в отношениях РФ и США замаячил «свет в конце тоннеля»

Российский президент Владимир Путин считает, что отношения РФ и Соединенных Штатов находятся на низком уровне, однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа «замаячил свет в конце туннеля», пишет РИА Новости .

Об этом глава государства заявил на встрече с работниками атомной отрасли.

«Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля все-таки замаячил», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что российско-американский саммит на Аляске был содержательным и откровенным. Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на уровне министерств и компаний.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на американской военной базе в городе Анкоридж в штате Аляска и провели переговоры об урегулировании украинского кризиса. Во время них Путин объявил, что Москва искренне заинтересована в окончании конфликта на Украине.