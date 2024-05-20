Путин выразил соболезнования иранцам в связи с гибелью президента Раиси

По словам российского лидера, Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, посвятившим всю свою жизнь служению Ирану. Президент России уточнил, что его иранский коллега пользовался высоким уважением соотечественников, а также был авторитетным лицом за рубежом.

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран — авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», — сказал Путин.

Владимир Путин назвал Эбрахима Раиси другом России, который внес бесценный вклад в развитие добрососедских отношений между странами и стратегического партнерства.

Ранее стало известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Вместе с ним погибли все, кто был на борту, включая министра иностранных дел.

По поручению Владимира Путина в Иран были отправлены группы спасателей вместе с техникой и кинологами.

В Иране объявлен 5-дневный общенациональный траур. Все развлекательные мероприятия в стране были отменены до конца рабочей недели.