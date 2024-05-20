Путин выразил соболезнования иранцам в связи с гибелью президента Раиси
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Президент России Владимир Путин направил соболезнования Верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам российского лидера, Сейед Эбрахим Раиси был выдающимся политиком, посвятившим всю свою жизнь служению Ирану. Президент России уточнил, что его иранский коллега пользовался высоким уважением соотечественников, а также был авторитетным лицом за рубежом.
«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран — авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны», — сказал Путин.
Владимир Путин назвал Эбрахима Раиси другом России, который внес бесценный вклад в развитие добрососедских отношений между странами и стратегического партнерства.
Ранее стало известно о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Вместе с ним погибли все, кто был на борту, включая министра иностранных дел.
По поручению Владимира Путина в Иран были отправлены группы спасателей вместе с техникой и кинологами.
В Иране объявлен 5-дневный общенациональный траур. Все развлекательные мероприятия в стране были отменены до конца рабочей недели.