сегодня в 12:26

В Иране объявили траур в связи с гибелью президента Раиси

На территории Ирана объявили 5-дневный общенациональный траур после гибели президента страны Эбрахима Раиси, сообщает РБК .

Как заявило издание Tasnim, похороны главы государства состоятся в Тебризе 21 мая. Туда же поступили тела остальных жертв авиакатастрофы.

По словам верховного лидера Ирана аятолла Али Хаменея, все развлекательные мероприятия в стране были отменены до конца рабочей недели.

Ранее стало известно о крушении вертолета президента Ирана. На борту вместе с Раиси находились министр иностранных дел и ряд официальных лиц государства. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил информацию о гибели президента.

Место трагедии находилось в труднодоступном районе села Узи.