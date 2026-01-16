Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Глава российского государства Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудили положение дел на Ближнем Востоке и массовые беспорядки в Иране, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров Путин озвучил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов для поддержания стабильности и безопасности в регионе. Также российская сторона подтвердила свою готовность и в дальнейшем продолжать посреднические усилия, способствуя конструктивному диалогу с участием всех заинтересованных сторон.

Кроме того, лидеры двух стран договорились о продолжении взаимодействия на разных уровнях.

Массовые протесты мирных жителей, недовольных политикой действующего иранского руководства, начались 28 декабря 2025 года. В результате могли погибнуть более 12 тыс. человек. Президент США Дональд Трамп поддержал протестующих, призвав их захватывать госучреждения. Россия осудила внешнее вмешательство в дела Ирана.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.