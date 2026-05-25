«3 недели без танцев»: жена рэпера Мота получила перелом таранной кости

Супруга известного рэп-исполнителя Матвея Мельникова (Мота) рассказала подписчикам в соцсетях о своей серьезной травме, которая повлияла на жизнь профессиональной танцовщицы.

По словам Марии Мельниковой, из-за перелома таранной кости (нижняя часть голеностопного сустава) врачи запретили девушке заниматься танцами в течение трех недель и рекомендовали «не наступать на нее вообще».

Однако медики поспешили успокоить трехкратную чемпионку мира и чемпионку Европы по спортивным бальным танцам. Всего через 1,5 месяца Марии разрешат небольшие послабления.

«Есть суперновость: мне можно все подвесное, пилатес на реформерах, жди меня! И балет на весу», — заключила Мельникова.

