Сотрудница магазина в Ставрополье свернула шеи бездомным котятам

В Светлограде продавщица убила котят рядом с магазином на глазах детей

В городе Светлоград Ставропольского края произошел шокирующий случай жестокости. Сотрудница одного из магазинов обнаружила коробку с бездомными котятами возле местного супермаркета, а через некоторое время убила их на глазах детей, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что женщина сфотографировала животных и разослала фото в городские чаты и паблики, чтобы пристроить малышей в добрые руки. На призыв о помощи быстро откликнулись волонтеры.

Однако когда зоозащитники приехали к магазину, котята уже были мертвы. Убийцу животных нашли почти сразу. Дети, игравшие неподалеку от супермаркета, рассказали взрослым, что видели, как сотрудница магазина расправлялась с котятами. Ребята описали происходящее — женщина «сворачивала котятам шеи и ломала позвоночники».

Когда местные жители пришли в магазин за объяснениями, управляющая точкой призналась в содеянном. Она подтвердила, что именно она убила котят. После этого очевидцы вызвали полицию. Сотрудницу отстранили от работы. Правоохранительные органы Ставропольского края проводят проверку по факту жестокого обращения с животными.

Зоозащитники и местные жители в шоке от произошедшего. Они требуют привлечь женщину к уголовной ответственности — по закону за жестокое обращение с животными грозит до трех лет лишения свободы.

