Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения

сегодня в 18:46

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватите свои госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену <…> Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» — написал Трамп в соцсети в Truth Social.

Американский лидер добавил, что принял решение отменить все встречи с официальными лицами Ирана, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» протестующих.

Массовые протесты мирных жителей, недовольных политикой действующего иранского руководства, начались 28 декабря 2025 года. Первые жертвы появились уже 31 декабря. О причинах и динамике массовых протестов в исламской республике читайте в материале РИАМО.

