Трамп призвал протестующих в Иране захватывать госучреждения
Фото - © РИА Новости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал участников массовых протестов в Иране захватывать здания госучреждений.
«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватите свои госучреждения. Сохраните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену <…> Помощь уже в пути! Сделаем Иран великим снова!» — написал Трамп в соцсети в Truth Social.
Американский лидер добавил, что принял решение отменить все встречи с официальными лицами Ирана, пока «не прекратятся бессмысленные убийства» протестующих.
Массовые протесты мирных жителей, недовольных политикой действующего иранского руководства, начались 28 декабря 2025 года. Первые жертвы появились уже 31 декабря. О причинах и динамике массовых протестов в исламской республике читайте в материале РИАМО.
