Массовые протесты в Иране: что происходит и сможет ли удержаться у власти исламский режим

Массовые протесты в Иране в 2025-26 годах: когда начались и сколько человек погибло

Фото - © скриншот

Массовые выступления граждан, недовольных политикой действующего иранского руководства, начались 28 декабря 2025 года. Первыми протестующими стали торговцы Большого Базара в Тегеране, однако вскоре недовольство охватило не только столицу, но и населенные пункты по всей стране. Согласно данным иранской правозащитной организации HRA, по состоянию на 9 января протесты были зафиксированы в 180 городах всех 31 провинций республики. О серьезности ситуации красноречиво свидетельствовало отключение интернета на всей территории Ирана 8 января.

Протесты быстро приобрели насильственный характер (первые жертвы появились 31 декабря). При этом официальных данных о количестве жертв со стороны протестующих нет. Согласно данным журнала Time, их количество может превышать 6 тысяч – при этом речь идет только о тех, кого доставили в больницы, а не напрямую в морги. Что касается противоположной стороны, то иранское государственное информагентство Tasnim сообщило о 121 убитом сотруднике правоохранительных органов, причем за исключением Тегерана, где их количество неизвестно.

В чем причины массовых протестов в Иране

Фото - © FotograFF / Фотобанк Лори

Считается, что непосредственной причиной выступлений граждан стал острый экономический кризис, разразившийся в Иране в последние месяцы 2025 года. В этот период резко обвалился курс национальной валюты (риала) и выросли цены – в частности, на продукты питания и лекарства. В результате еще в конце декабря в отставку был отправлен глава местного Центробанка Мохаммед Реза Фарсин, однако успокоить возмущенных граждан это не помогло.

Многие наблюдатели считают, что обострение экономических проблем стало лишь катализатором накопившихся в обществе претензий к власти, в том числе политического характера. Так, российский политолог Сергей Марков* выделил следующие причины протестов (в порядке убывания значимости):

«Главная – не экономика, а усталость от явно чрезмерных бытовых ограничений со ссылкой на религию. Поэтому в Тегеране разгромили уже 25 мечетей. Люди верят в Бога и пророка Мухаммеда, но не хотят, чтобы всех женщин заставляли ходить так, как заставляют. Это требование светского образа жизни распространено в крупных городах. Там и протесты. Усталость от отрезанности от внешнего мира из-за санкций. Иранцы хотят ездить в Европу. Франция у них любимая. Явная слабость режима, которую все увидели в Сирии, Ливане и во время атак Израиля. Тупиковость, бесперспективность существующей общественной модели. У нее явно есть прошлое, но не видно образа будущего. Рост цен тоже имеет значение, хотя и не главное. Депрессивность от экономического застоя. Иранцам кажется, что мир идет вперед, но без них. Яркий пример, что можно в исламской стране жить совсем по другому: Дубай, ОАЭ».

Похожей позиции придерживается политический блогер и депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Он считает, что в иранском обществе накопилось слишком много противоречий между заявляемой государством идеологией и реальностью.

«Живет себе теократия. Однако в исламском государстве, где запрещен алкоголь, его можно спокойно купить. Вообще без проблем. За прелюбодеяние положена смертная казнь, но проституция и “временные браки” – явление повсеместное. Курс национальной валюты у менял в разы отличается от официального. Жуткий разрыв между заявленной идеологией и реальной жизнью» Андрей Медведев политический блогер и депутат Мосгордумы

При этом Иран – страна не закрытая, и люди прекрасно видят разницу между социальным укладом у мусульманских соседей (например, ОАЭ) и у себя дома, отметил эксперт. «Даже в Ираке, который придумали английские дипломаты и линейкой границы прочертили, ситуация отличается от иранской весьма заметно. В том смысле, что светский уклад дает людям больше внутренней и внешней свободы. Обидно для иранцев невероятно», – полагает Медведев.

Кроме того, блогер отметил колоссальный разрыв в уровне жизни между правящей элитой и обычным человеком, а также очень слабый средний класс. «Его не то чтобы нет, но в силу санкций и экономической ситуации средний класс живет чуть выше нижней социальной страты. Средний класс в Иране отличает скорее не уровень достатка, а способ заработка. Условно, это мелкие и средние предприниматели. Огромное количество молодежи, которая не может найти работу. При этом молодежь, живущая в соцсетях, особенно остро воспринимает ситуацию в стране. Есть с чем сравнивать. И главное, молодежь (средний класс тоже) не очень понимает, почему она должна жить в какой-то дремучей архаике, которую к тому же никто всерьез не воспринимает», – написал депутат Мосгордумы.

Проблема Ирана еще и в том, что это страна многонациональная, считает Медведев, «а универсальной идеи, образа завтра, который подошел бы и персам, и кашкаям, и арабам, и азербайджанцам, у страны нет».

Кто возглавляет протесты в Иране

Несмотря на масштаб антиправительственных выступлений, который многие наблюдатели сравнивают с Исламской революцией 1979 года, когда была свергнута власть шаха, проблемой протеста является отсутствие лидеров.

Уже в ходе беспорядков руководящую роль попытался дистанционно занять живущий в США сын последнего монарха Ирана Реза Пехлеви, призвавший протестующих к эскалации. Однако, несмотря на некоторую популярность у оппозиционно настроенных горожан, наследник шаха считается слишком противоречивой фигурой – в частности, из-за своих связей с Израилем.

Помимо Пехлеви, поддержку протестующим выразили несколько курдских политических партий. В Иране курды составляют около 10-15% населения и в основном живут в шести западных провинциях. Как и в соседних Ираке и Турции, этот народ настроен по отношению к центральной власти довольно оппозиционно.

Каковы сценарии развития иранских протестов

Фото - © РИА Новости

Автор телеграм-канала «Свидетели Байрактара» Сергей Шилов считает, что именно Иранский Курдистан является главной зоной риска для Тегерана в смысле реализации «ливийского сценария», то есть ослабления страны через поддержку извне вооруженной оппозиции.

«Протестующие на многих видео сами требуют оружия и открыто надеются на США. Однако с вооружением курдов возникает ключевая региональная проблема. Турция, для которой курдский сепаратизм – вопрос национальной безопасности, будет явно и решительно против любого усиления курдских формирований у своих границ. Наиболее вероятным, но крайне уязвимым каналом для гипотетических поставок остается Иракский Курдистан, что мгновенно превратит приграничье в арену для прокси-войны», – написал эксперт.

Второй сценарий, угрожающий иранским властям, Шилов назвал «венесуэльским». «Расчет строится на том, что внутри элиты существует “либеральная” или прагматичная партия – часть высших чиновников и бизнес-кругов, уставших от изоляции, санкций и идеологического диктата КСИР. Эта группа может быть готова на капитуляцию перед Западом в обмен на личные преференции, снятие санкций с их активов и легитимность у власти в “новом” Иране. Военное давление должно расчистить этой группе дорогу, спровоцировав управляемый внутренний переворот или транзит власти под внешним контролем», – полагает автор канала «Свидетели Байрактара».

Реализация любого из вышеописанных сценариев, по мнению Шилова, будет означать катастрофу для всего региона.

Готовы ли США нанести удар по Ирану для поддержки протестующих

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В ходе протестов в Иране президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов применить силу в отношении исламской республики, если власти продолжат «убивать протестующих». В ответ на это верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил американского президента в том, что его руки «запятнаны кровью более тысячи иранцев», и предсказал свержение Трампа.

Несмотря на этот «обмен любезностями», между властями двух стран происходят контакты. Так, 12 января американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Аракчи на выходных обсудили беспорядки в исламской республике и возможность проведения встречи.

Эксперты расходятся во мнениях по поводу того, нанесет ли Трамп новый удар по Ирану. Так, политолог и востоковед Николай Севостьянов полагает, что после многочисленных угроз Трампу придется-таки ударить по Ирану. «При этом без потери Тегераном как минимум одного мегаполиса, используя который ситуацию можно было бы развернуть в формат полноценной гражданской войны, сами по себе удары едва ли повлияют на устойчивость режима», – отметил эксперт.

В свою очередь, публицист Максим Шевченко полагает, что протест будет подавлен, и в этих условиях США бить по Ирану не станут. «Трамп не хочет войны с Ираном, Трамп хочет договориться», – уверен эксперт.

В целом, аналитики сходятся во мнении, что на этот раз властям исламской республики удастся стабилизировать ситуацию в стране, но без серьезных внутренних перемен эта стабильность не продлится долго. А вот в способность иранского руководства на такие перемены верят не многие.

*решением Минюста РФ признан иностранным агентом