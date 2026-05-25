Кашпо с прошлогодним торфом самовоспламенилось на балконе жительницы Подмосковья

Кашпо с прошлогодним торфом самовоспламенилось на балконе квартиры жительницы Московской области. К счастью, хозяйка жилья оказалась дома в этот момент.

Олеся (имя изменено) рассказала, что кашпо с прошлогодней землей стояло на балконе. Она предположила, что из-за солнца в кашпо мог начать тлеть торф. Поздно вечером Олеся почувствовала в квартире жуткий запах плавящегося пластика.

На опубликованных кадрах видно, как из-за возгорания кашпо сильно деформировалось. Затем девушка высыпала прошлогоднюю землю на газон.

«И причиной тому торф, который был в составе с землей. И я до сих пор в шоке. Вообщем, как-то отбило желание теперь держать кашпо на балконе. Берегите себя и свой дом», — написала Марина в соцсетях.

