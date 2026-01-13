CBS: более 12 тыс человек могли погибнуть в ходе массовых протестов в Иране

Свыше 12 тыс. человек могли погибнуть в результате продолжающихся массовых протестных акций в Иране, сообщает Газета.Ru .

«По меньшей мере 12 тысяч, а может и все 20 тысяч погибли», — передает американский телеканал CBS News.

Телеканал отметил, что данные были предоставлены активистами, которые собирают информацию у медработников по всей республике. В условиях ограниченной связи сложно получить и проверить достоверные данные о жертвах.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал участников массовых протестов в Иране захватывать здания госучреждений.

Массовые протесты вспыхнули в Иране в конце декабря 2025 года из-за недовольства политикой действующего руководства страны. О причинах и динамике массовых протестов в исламской республике читайте в материале РИАМО.

