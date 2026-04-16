Политолог сравнил Зеленского с героем «Тупой и еще тупее»

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян раскритиковал заявление Владимира Зеленского о «позитивных сигналах» Дональда Трампа в адрес России и сравнил украинского лидера с героем фильма «Тупой и еще тупее», сообщает Газета.ru .

Эксперт назвал слова Владимира Зеленского о якобы позитивных сигналах президента США Дональда Трампа в адрес России проявлением непрофессионализма. По его мнению, подобные заявления характеризуют украинского лидера как неподготовленного политика.

«Люди, которые никакого отношения к политике не имеют, они, как правило, думают, что анализируют какую-то ситуацию конкретную и думают, что они сказали что-то умное, а в данном случае абсолютная бестолковость, непрофессионализм, абсолютная неподготовленность этого человека к какому-либо политическому виду деятельности», — подчеркнул политолог.

Ордуханян добавил, что Зеленскому следовало бы говорить не о «позитивных сигналах», а о недостаточном внимании Вашингтона к Киеву. По его словам, заявления о поддержке России со стороны Трампа являются выдумкой.

«Был такой фильм „Тупой и еще тупее“. Там играл актер Джим Керри. Вы помните, у него были иллюзии того, что он прощается с девушкой, которую на лимузине вез. Он думал, что у них какие-то отношения. Вот он (ред. — Зеленский) тоже в какую-то секунду подумал, что в каком-то космосе кто-то (ред. — в США) будет считаться с этим никчемным абсолютно человеком», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп публично поддерживает Россию больше, чем Украину.

«Его сигналы иногда более позитивные в сторону России, чем в сторону Украины. Это факт», — сказал он.

