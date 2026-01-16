Небензя: Россия осуждает внешнее вмешательство в дела Ирана

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия решительно осуждает любые формы внешнего вмешательства, угрозы применения силы в отношении Ирана, сообщает РИА Новости .

«Наибольшую обеспокоенность вызывает курс Вашингтона на использование военной силы и угрозы ее применения в отношении Исламской Республики Иран», — заявил он.

Массовые протесты мирных жителей, недовольных политикой действующего иранского руководства, начались 28 декабря 2025 года. В результате могли погибнуть свыше 12 тыс. человек.

Ранее Трамп поддержал протестующих. Он призвал их захватывать госучреждения. По данным СМИ, американский лидер также одобрил применение военной силы против Ирана.

