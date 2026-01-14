Военное вмешательство США в Иране может начаться в ближайшие сутки

Военное вмешательство со стороны США в Иране «кажется вполне реальным» и может развернуться в течение суток, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Информацию о возможном вторжении США в Иране в течение ближайших 24 часов распространили иностранные СМИ со ссылкой на источники в европейских правительственных кругах без указания конкретных имен.

По данным израильского представителя, переданным агентству, президент США Дональд Трамп, по всей видимости, одобрил проведение операции, однако детали относительно размаха и времени начала остаются невыясненными.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что Трамп не пойдет на прямое военное вторжение в Иран. По его мнению, для американского лидера такая операция может быть слишком дорогой и рискованной. Он считает, что США будут делать ставку на внутреннюю дестабилизацию Ирана.

