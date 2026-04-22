Потеряла все: что на самом деле происходит после увольнения

Когда рушится карьера, увольняют после десяти лет в компании или бизнес, в который вложено все, уходит в небытие, женщина может ощутить себя так, будто она перестала существовать. Это кризис идентичности: социальная роль, которая годами служила опорой, исчезает, и под ногами возникает пустота. Но именно из этой пустоты развернется инициация — женщина вернется, но в новой роли, рассказала РИАМО психолог, писатель, автор бестселлера «Бизнес-ведьмы», основатель онлайн-школы, консультант топ-менеджеров компаний списка Forbes-200 Светлана Комарова.

«Инициация — процесс и ритуал перехода, когда человек умирает в одной роли и рождается в другой. Так и здесь: работа „умирает“, чтобы освободилось место для чего-то нового. Это не катастрофа, а процесс взросления и духовного развития», — объясняет Комарова.

4 этапа инициации

Разрушение прежней жизни — это момент обвала. Все, что казалось незыблемым — должность, статус, круг общения, — рассыпается. Женщина чувствует себя потерянной, словно оказалась в темном лесу или чужом городе без карты, навигатора и знания языка, на котором здесь говорят. Мир, построенный на достижениях, больше не дает опоры. Но в этой потере первый шаг к свободе: теперь можно строить заново уже не по чужим правилам. Этот шаг не выглядит оптимистично и не вдохновляет. Хочется сохранить то, что было.

Вторым этапом стали испытания. После падения начинается проверка на прочность. Может ли женщина идти вперед, не оглядываясь назад, и не съеживаясь от ужаса? Все ее вопросы остаются без ответов: «Кто я теперь?», «На что я способна?», «Как жить дальше?». Страх, сомнения, стыд за провал — спутники этого этапа. Но именно здесь рождаются новые черты характера, новые навыки, которые пригодятся ей позже. Испытания закаляют — банально, но факт. Женщина учится опираться не на должность, а на себя.

Далее идет трансформация. В глубине кризиса рождаются новые смыслы, новые представления о себе, о людях, о мире. Женщина начинает слышать ту часть себя, которую раньше не слышала, а, скорее всего, о ней и не знала. Она видит свои желания, страхи, мечты, которые годами заглушались «надо». Она открывает то, что давно лежало под спудом. Может быть, это любовь к рисованию или идея социального проекта, желание преподавать. Это момент внутреннего пробуждения: она больше не та, кто должна, а та, кто есть.

Заключительным этапом становится возвращение в новой роли. Женщина выходит из кризиса не с тем же статусом, а с новой идентичностью. Она может стать коучем, помогающим другим пройти через похожие испытания; автором книги о своем опыте; основательницей проекта, который отражает ее ценности; наставницей для тех, кто только ищет себя.

Теперь ее сила не в должности, а в целостности: она знает, что может упасть и подняться, сомневаться и найти ответ, потерять и создать заново.

«Увольнение или крах бизнеса — лопата археолога, которая начинает расчищать завалы. Сначала больно и непривычно: обнажается то, что долго пряталось. Но с каждым снятым слоем появляется на свет больше узнавания себя», — отметила психолог.

8 знаков трансформации

Далее следуют знаки трансформации: самопознание (четкое понимание своих задач в жизни или принятие своей женской природы); эмоциональная свобода (страхи трансформируются в топливо для роста); отношения (новый язык общения с миром); карьера и самореализация (работа — не источник дохода, а пространство для воплощения себя); телесная гармония (улучшается самочувствие и появляется ощущение внутреннего ресурса); духовная зрелость (инициация углубляет связь с собой и миром); социальное признание (социальная активность выходит на новый уровень) и практическая реализация (трансформация проявляется в конкретных результатах).

При этом специалист отметила, что не все перечисленные знаки обязательно произойдут, но что-то из восьми пунктов обязательно будет.

