Беспилотник упал во дворе многоквартирного дома в Курске

Дрон противника упал во дворе многоквартирного дома в центральном округе Курска, его обломки повредили крышу, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, БПЛА не сдетонировал. Обошлось без жертв. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, дом оцепили.

Как уточнил Хинштейн, из дома эвакуировали 36 жильцов, из них девять детей. В пункты временного размещения поселили семь человек, из них двое детей. Остальные горожане остались у родственников.

Губернатор подчеркнул, что держит на контроле ситуацию. Власти рассчитывают, что в ближайшее время жители смогут вернуться домой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.