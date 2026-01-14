Блохин заявил, что Трамп не решится на военное вторжение в Иран

Политолог и американист Константин Блохин заявил, что президент США Дональд Трамп не будет менять режим в Иране с помощью прямого военного вторжения, а ограничится поддержкой протестующих и экономическим давлением, сообщает Общественная Служба Новостей .

В Иране продолжаются массовые протесты, вызванные экономическим кризисом и обесцениванием национальной валюты. По данным мировых СМИ, за последние недели в стране задержали более 10 тысяч человек, еще 12 тысяч погибли в столкновениях с правоохранителями. Власти Ирана обвиняют протестующих в связях с США и Израилем, а также полностью отключили интернет.

Президент США Дональд Трамп публично поддержал протестующих и пообещал помощь в случае применения против них силы. Он также ввел 25-процентные пошлины против стран, сотрудничающих с Ираном, и уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности военного вмешательства.

Политолог Константин Блохин считает, что Трамп не пойдет на прямое военное вторжение в Иран из-за высокой стоимости и риска. По его мнению, США будут делать ставку на внутреннюю дестабилизацию страны, поддержку оппозиции и ограниченные военные операции, такие как удары по ядерным объектам или кибератаки. Эксперт отметил, что для смены режима потребуется масштабная военная операция, на которую США не готовы.

Блохин также подчеркнул, что для России смена власти в Иране на проамериканскую крайне нежелательна, поскольку Иран является важным партнером в сфере безопасности и торговли. По его словам, в Иране сложно установить проамериканский режим из-за глубокой антипатии к США на уровне общества.

