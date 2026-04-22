сегодня в 12:24

МосОблЕИРЦ: как убедиться, что информация достоверна

«Предоставьте ваши данные для корректного перерасчета», «Срочно оплатите долг!» — подобные сообщения могут приходить жителям Подмосковья в мессенджерах, чатах или на почту. МосОблЕИРЦ объясняет, как отличить достоверную официальную информацию от мошенничества, сообщает пресс-служба компании.

Если делается перерасчет

Важная адресная информация о начислениях и оплатах размещается на бумажных и электронных платежных документах. Если делается перерасчет или корректировка платы за услуги, в квитанции под таблицей с расчетами появляются информационные сообщения.

Если образовался долг

Если образовалась задолженность, расчетный центр напоминает об этом черезавтообзвон, SMS-сообщения, «живой обзвон», электронные и бумажные долговые извещения.

МосОблЕИРЦ никогда не требует немедленной оплаты, скачивания сторонних приложений, передачи проверочных кодов или личных данных.

На оранжевых долговых извещениях МосОблЕИРЦ указан номер контактного центра8 499 444 01 00, указаны услуги и поставщики, по которым образовались долги, а также реквизиты получателя платежа: ИНН, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК.

Что делать при сомнениях:

• Сравните реквизиты на долговом извещении с реквизитами в ежемесячной квитанции или на сайтемособлеирц.рф. Они должны совпадать.

• Проверьте номер лицевого счета на долговом извещении с номером на бумажномплатежном документе или личном кабинете.

• При оплате через QR-код проверяйте реквизиты на платежной странице банка.

Проверить информацию о задолженности и проконсультироваться можно в личном кабинете на сайте мособлеирц.рф, в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону контактного центра 8 499 444-01-00 или в клиентских офисах.