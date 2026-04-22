Овчинский: 9,5 тыс обращений поступило в Единый контактный центр с начала года

В первом квартале 2026 года в Единый контактный центр Департамента градостроительной политики (ДГП) поступило свыше 9,5 тыс. обращений от жителей и застройщиков, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Центр помогает разобраться в вопросах переселения, строительства и градостроительных процедур. Он оказывает консультационную поддержку по телефону и в онлайн-формате, обеспечивая оперативную обратную связь и сопровождение жителей и застройщиков по всем интересующим вопросам.

«В Единый контактный центр регулярно обращаются не только москвичи, которых волнуют вопросы переселения по программе реновации, но и застройщики. Их интересует градостроительный анализ участков и сопровождение проектов. Специалисты центра помогают сориентироваться в каждом этапе и дают понятные рекомендации. Мы видим, что такой формат работы востребован, потому что позволяет получить ответы в одном месте и экономить время», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Специалисты по сопровождению девелоперской деятельности ведут градостроительный анализ земельных участков, помогают выстроить дорожные карты процедур и консультируют по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Все это дает возможность застройщикам заранее учитывать ограничения и более точно планировать проекты.

Для получения подробной информации или консультации по вопросам строительства можно обратиться по телефону контакт-центра Градостроительного комплекса Москвы: +7 499 401-01-01, а также по электронной почте: help@str.mos.ru или через электронную форму на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы и портале «СтроимПросто».