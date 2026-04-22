Пассажиры «Уральских авиалиний» увидели чужие личные данные из-за сбоя на сайте
Фото - © Медиасток.рф
На сайте «Уральских авиалиний» из-за сбоя произошла утечка личных данных пассажиров при оформлении билетов на рейс, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Столкнувшиеся с предполагаемым сбоем пользователи рассказали, что после входа в личный кабинет и выбора дат рейсов сайт отобразил личные данные незнакомого им человека.
«Показали все: полное имя, паспортные данные, адрес электронной почты, дата рождения, бонусную карту и количество бонусов», — отметили пользователи.
По словам пассажиров, ошибка возникала при проверке на трех разных устройствах. Онлайн-поддержка их проигнорировала, а по телефону ответили, что надо писать на почту техникам. При этом адрес их электронной почты оказался недействителен.
В авиакомпании заявили, что на сайте произошел кратковременный технический сбой, на данный момент неполадки устранены.
