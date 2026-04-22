«Б**, прямо передо мной»: массовое ДТП произошло на 102-м км МКАД
Человек пострадал в массовой аварии на 102-м км МКАД
Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на 102-м км МКАД, сообщает «Осторожно, Москва».
Авария произошла в среду днем в столичном районе Гольяново. На опубликованных кадрах видно, как на МКАД столкнулись три кроссовера и легковушка.
Автомобили перекрыли 2 дорожные полосы.
«Б**, прямо передо мной», — эмоционально высказался автор видео.
По предварительным данным, в результате столкновения пострадал один человек.
