Задержаны организаторы смертельного альпинистского тура в Бурятию

Задержаны организаторы тура в горы Бурятии, во время которого погибли трое альпинистов из Красноярска, сообщает «NGS24.RU — Новости Красноярска» .

Задержали директора, замдиректора и гида-инструктора турфирмы. Ранее их допрашивали следователи. Теперь они находятся в статусе подозреваемых. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Трагедия произошла в горах Восточного Саяна при восхождении к пику Мунку-Сардык в Бурятии. Группа альпинистов из Красноярска (15 человек) приехала в Монды. Они планировали подняться на пик. Во время восхождения у туристов порвалась связка.

Выжившие экстремалы рассказали, что чувствуют себя нормально, но нельзя исключать риск в будущем получить обморожение. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

