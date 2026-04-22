Шашлыки и пикники: как не испортить желудок в сезон выездов на природу

Врач Головчанская: главная угроза во время пикника — перегрев еды на солнце

С наступлением теплого сезона жители все активнее выбираются на пикники и загородные прогулки. В разговоре с РИАМО гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская напомнила россиянам, что вместе с удовольствием от отдыха на природе приходят риски, связанные с неправильным хранением продуктов питания, что в итоге может негативно повлиять на работу желудка.

Главная угроза здоровью

Одной из главных угроз эксперт назвала перегрев еды под открытым солнцем. Тепло создает благоприятную среду для стремительного размножения болезнетворных бактерий, что может привести к серьезным пищевым отравлениям.

Особого внимания требует транспортировка мяса и других скоропортящихся продуктов. Для тех, кто планирует самостоятельно готовить блюда на природе, специалисты рекомендуют использовать термосумки и сумки-холодильники.

Важно помнить о временных ограничениях хранения готовой еды вне холода. По мнению диетологов, максимально допустимое время нахождения продуктов при высокой температуре не должно превышать двух часов.

Отдельно стоит позаботиться о достаточном запасе чистой воды. Она необходима не только для утоления жажды, но и для соблюдения элементарных правил гигиены — мытья рук перед каждым приемом пищи.

Покупать мясо следует исключительно в проверенных местах, где можно быть уверенным в его свежести и качестве. После приготовления на гриле или мангале необходимо убедиться в полной готовности продукта, прежде чем подавать его к столу.

О размере порции

Майские праздники — традиционное время для пикников и шашлыков, однако бесконтрольное употребление жареного мяса нередко оборачивается проблемами со здоровьем.

Специалист обратила внимание на то, что именно размер порции играет ключевую роль в самочувствии человека после застолья на природе. Даже самое вкусное блюдо способно испортить отдых, если употреблять его в чрезмерных количествах.

Основной удар при переедании принимает на себя желудочно-кишечный тракт. Тяжесть, дискомфорт и вздутие — типичные последствия, с которыми сталкиваются любители плотно поесть на свежем воздухе.

Между тем выход из неприятной ситуации достаточно прост. Гастроэнтеролог посоветовала не игнорировать пешие прогулки после еды — умеренная физическая активность способствует пищеварению и помогает быстрее восстановить ощущение легкости в теле.

Отдельного внимания заслуживает вопрос правильного питья во время пикника. Газированные сладкие напитки, вопреки распространенному мнению, не утоляют жажду, а лишь усиливают ее.

Куда более разумной альтернативой, по мнению специалистов, станут обычная вода или домашний морс. Именно эти напитки помогут сохранить водный баланс и не нанесут вреда организму в жаркий день на природе.

