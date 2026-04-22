Мужчина ранен из-за атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Брянской области
Украинцы атаковали FPV-беспилотником гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Брянской области, пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что пострадавший госпитализирован. В больнице ему оказана вся необходимая медпомощь.
По словам главы области, машина повреждена. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Богомаз добавил, что минувшей ночью над Брянской областью силами ПВО ликвидировали три БПЛА противника самолетного типа. Пострадавших и разрушений в результате этого нет.
